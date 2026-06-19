Trump dice che Meloni gli ha «fatto pena»

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In una telefonata con la trasmissione televisiva di La7 L’aria che tira, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che al G7 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni gli ha «fatto pena», perché avrebbe cercato in tutti i modi di fare una foto con lui. Il G7 è la riunione dei capi di stato e di governo di sette tra le democrazie più importanti al mondo, si è tenuto in Francia tra il 15 e il 17 giugno. La telefonata non è stata pubblicata nella versione originale, ma solo riferita in una versione tradotta e recitata per la trasmissione.

C’è un video che è circolato in questi giorni in cui si vedono Trump e Meloni parlare su un divanetto: il giornalista di La7 Daniele Compatangelo, che ha chiamato Trump e ci ha parlato, gli ha chiesto cosa si siano detti. Trump ha risposto mostrando un certo risentimento verso Meloni: «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle!». Non ha riferito cosa si sono detti, ma solo del fatto che Meloni lo avrebbe «implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto! L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena».