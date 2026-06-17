Il video di Trump che rimprovera a Meloni di averlo abbandonato

A margine della riunione di martedì al G7 di Évian-les-Bains, in Francia, l’incontro annuale dei leader di alcune delle democrazie più influenti al mondo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno brevemente scherzato sui loro recenti screzi. In passato avevano avuto notoriamente buoni rapporti, che però negli ultimi mesi si sono molto incrinati.

A un certo punto le telecamere hanno ripreso Trump mentre stava parlando con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e Meloni. Il presidente del Consiglio europeo António Costa si avvicina e chiede loro: «Siete tornati amici?». Meloni gli risponde: «Lo siamo sempre stati», ma Trump dice: «Sono stato abbandonato». Meloni scoppia in una grande risata, e gli dice che «non è vero», con evidente disagio.

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