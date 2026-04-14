Donald Trump ha criticato duramente Giorgia Meloni

In una breve intervista data alla giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, il presidente statunitense Donald Trump ha criticato molto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui fino a poco tempo fa aveva notoriamente buoni rapporti: è la prima volta che succede. Parlando delle scelte fatte da Meloni per gestire la crisi del commercio di petrolio e di gas iniziata con la guerra in Medio Oriente, ha detto: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo».

Sempre in riferimento alla guerra, Trump ha aggiunto che Meloni «non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei». Ieri Meloni ha definito «inaccettabili» le critiche fatte da Trump a papa Leone XIV, in quello che è diventato un grosso scontro che ha suscitato molte reazioni politiche in Italia. Nell’intervista al Corriere, Trump ha detto riferendosi a Meloni: «È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha un’arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità».

Oltre alla questione del papa, nelle scorse settimane Meloni aveva escluso che l’Italia potesse partecipare a iniziative militari per riaprire lo stretto di Hormuz, l’unico passaggio marittimo per le merci in uscita dal golfo Persico e snodo essenziale per il commercio di petrolio e gas naturale, come invece avrebbe voluto Trump. A inizio aprile il governo italiano aveva inoltre negato agli Stati Uniti l’uso della base militare di Sigonella per far atterrare e poi ripartire due aerei militari americani verso il Medio Oriente.

Le dichiarazioni di Trump dicono molto di come sta cambiando il rapporto tra i due. A lungo Meloni aveva cercato di presentarsi come molto vicina a Trump e come una sorta di mediatrice tra Europa e Stati Uniti, sfruttando anche la sua vicinanza ideologica con il presidente statunitense. Negli ultimi mesi però Trump ha adottato una retorica sempre più minacciosa e aggressiva verso l’Unione Europea e verso la NATO, e il loro rapporto è diventato problematico per Meloni sia in Italia che a livello internazionale. Per questa ragione negli ultimi tempi Meloni ha cercato di prendere le distanze da Trump, pur con una certa cautela.

L’intervista al Corriere conferma una certa freddezza tra i due. Trump ha detto peraltro che lui e Meloni non si parlano da tempo, sostenendo che Meloni non voglia aiutare gli Stati Uniti con la NATO. Dopo averla più volte elogiata come la migliore leader europea, al Corriere Trump oggi ha detto che Meloni «è molto diversa da quello che pensavo».