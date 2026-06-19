La trascrizione integrale della telefonata in cui Trump dice che Meloni gli ha «fatto pena»

Una telefonata del presidente Donald Trump con la trasmissione televisiva di La7 L’aria che tira sta creando un caso politico tra l’Italia e gli Stati Uniti. Riferendosi al G7 appena concluso, cioè la riunione dei capi di stato e di governo di sette tra le democrazie più importanti al mondo, Trump ha detto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni gli ha «fatto pena» perché avrebbe cercato in tutti i modi di fare una foto con lui. Giorgia Meloni ha risposto con un video in cui dice che sono «dichiarazioni del tutto inventate» e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato una visita ufficiale negli Stati Uniti.

L’aria che tira ha fornito al Post la versione integrale in lingua originale della telefonata tra il giornalista di La7 Daniele Compatangelo e Trump. Qui sotto c’è la trascrizione tradotta in italiano.

Trump: Salve.

Compatangelo: Salve, signor presidente. Buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.

Trump: Mi dica.

Compatangelo: Ho due domande sull’Ucraina e su Hezbollah, se possibile.

Se l’Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all’Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L’Ucraina dovrebbe restare neutrale? Cosa può porre fine a questo conflitto?

Trump: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo solo la pace. Come sta la vostra presidente del Consiglio? Come sta?

Compatangelo: Be’, si è appena incontrata con lei al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti sul divanetto?

Trump: Che cosa ha detto quando mi ha incontrato?

Compatangelo: Immagino che fosse contenta di incontrarla e di avere un amico come lei?

Trump: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!

Compatangelo: Mi dica com’è andato l’incontro.

Trump: Non so cosa dire! Mi ha supplicato di fare una foto! Voleva una foto con me a tutti i costi. Non l’avrei fatta, ma mi ha fatto pena!

Compatangelo: Che cosa ha suggerito di fare sull’Ucraina a lei e agli alleati europei? Ha già risolto otto conflitti, che cosa ha suggerito loro?

Trump: Gli europei sono pessimi sull’energia e sono pessimi sull’immigrazione, e se non sistemano queste cose, l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non possono sistemarle. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche, che sono dei fallimenti, è un disastro. Lei ha una bella voce, grazie, ma devo andare.

Compatangelo: Grazie, signor presidente.