Il video in cui Meloni dice che Trump si è inventato tutto sul loro incontro al G7

In un video pubblicato sui social network la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che sono «del tutto inventate» le dichiarazioni che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto in una telefonata alla trasmissione televisiva di La7 L’aria che tira. Il giornalista Daniele Compatangelo gli aveva chiesto cosa si fossero detti lui e Meloni al G7, l’incontro tra presidenti e capi di Stato appena concluso in Francia. Trump ha detto che Meloni gli ha «fatto pena», perché avrebbe cercato in tutti i modi di fare una foto con lui.

Nel video Meloni ha risposto: «Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente».

E infine: «Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai».

Sono frasi molto forti se si considera che il governo italiano fino a poco tempo fa era di fatto l’unico nell’Unione Europea che aveva cercato di avere buoni rapporti con Trump. Meloni era stata per lungo tempo la leader europea considerata in migliori rapporti con Trump, ma ad aprile aveva avuto con lui uno screzio inaspettato, cominciato dopo le critiche di Trump a papa Leone XIV. I rapporti si erano poi deteriorati per via della guerra in Medio Oriente, anche se al G7 c’erano stati segnali di distensione tra i leader europei e Trump.

Questo episodio sta creando un grosso caso politico e diplomatico: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato una visita ufficiale negli Stati Uniti che era prevista per il 21 e il 22 giugno.