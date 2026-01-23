Dove vedere i film candidati agli Oscar

Giovedì sono state annunciate le nomination per la 98esima edizione degli Oscar, i premi più importanti del cinema statunitense e internazionale. Per arrivare preparati alla cerimonia, che si terrà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, di seguito una lista dei candidati e di dove si possono vedere.

I peccatori (16 candidature)

È il film che ha ricevuto più candidature di sempre, tra cui miglior film, miglior regia per Ryan Coogler, miglior attore protagonista per Michael B. Jordan e migliore attrice non protagonista per Wunmi Mosaku. È ambientato negli anni Venti e mette insieme horror, musical ed elementi fantastici per immaginare un ruolo diverso delle persone afroamericane nella società statunitense. In Italia è uscito al cinema lo scorso aprile, e adesso è disponibile a pagamento per 11,99 euro su Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV Store, TIMVision o CHILI.

Una battaglia dopo l’altra (13)

Il film di Paul Thomas Anderson era considerato il favorito per gli Oscar sia dagli addetti ai lavori che dalle riviste di settore, e in effetti compare in quasi tutte le categorie più importanti. Leonardo DiCaprio è stato candidato come miglior attore protagonista per il suo ruolo di ex bombarolo di un gruppo radicale, Teyana Taylor come miglior attrice non protagonista, e sia Benicio del Toro che Sean Penn come miglior attore non protagonista. Il film si può vedere su HBO Max e Amazon Prime Video in abbonamento, su TIMVision da 3,99 euro e su altre piattaforme da 4,99.

Frankenstein (9)

È la versione della famosissima storia al centro del romanzo di Mary Shelley riproposta dal regista messicano Guillermo del Toro. È stato candidato tra gli altri per miglior film, miglior attore non protagonista per Jacob Elordi (che interpreta la creatura), migliori costumi e miglior trucco e acconciature. Si trova in streaming su Netflix.

Marty Supreme (9)

In Italia è uscito al cinema giovedì 22 gennaio. È candidato a miglior film, miglior regia per Josh Safdie e miglior casting, una categoria introdotta per la prima volta in questa edizione. Il protagonista è interpretato da Timothée Chalamet, che è tra i favoriti per il premio come miglior attore protagonista, e nel film fa molto di più che giocare a ping pong.

– Leggi anche: Una delle campagne promozionali più strane che si siano mai viste a Hollywood

Sentimental Value (9)

Del regista norvegese Joachim Trier, era già stato molto premiato ai festival europei e adesso è stato candidato tra gli altri ai premi per la miglior regia, la miglior sceneggiatura originale e per l’interpretazione di Renate Reinsve (miglior attrice protagonista) e Stellan Skarsgård (miglior attore non protagonista), nei panni di una figlia e un padre con un rapporto conflittuale. Anche Sentimental Value è uscito al cinema giovedì 22 gennaio.

Hamnet – Nel nome del figlio (8)

Racconta di come William Shakespeare affronta la morte di Hamnet, uno dei figli avuti con Anne Hathaway, che sia nel film sia nel libro da cui è tratto è chiamata Agnes. Lui è interpretato da Paul Mescal e lei da Jessie Buckley, che è stata candidata come miglior attrice protagonista. Tra le altre candidature ci sono quelle per miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia e miglior regia per Chloé Zhao, già premio Oscar per Nomadland. In Italia uscirà al cinema il prossimo 5 febbraio.

Bugonia (4)

Diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos, è nella lista di miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora e miglior attrice protagonista per Emma Stone, che interpreta una dirigente d’azienda che viene rapita da un dipendente complottista. Si trova su Rakuten TV, Google Play e YouTube da 9,99 euro, su CHILI da 12,99 e Amazon Prime Video da 16,99.

L’agente segreto (4)

È un thriller ambientato durante la dittatura militare in Brasile alla fine degli anni Settanta. È stato candidato come miglior film, miglior film internazionale, miglior casting e miglior attore protagonista per Wagner Moura, già noto per la serie Narcos e Tropa de Elite – Gli squadroni della morte. Uscirà nei cinema italiani il 29 gennaio.

F1 – Il film (4)

Parla di una ex promessa della Formula 1 (Brad Pitt) che dopo anni torna nel giro per aiutare il vecchio compagno di scuderia (Javier Bardem) ad addestrare un nuovo talento (Damson Idris). È stato candidato per miglior film, miglior montaggio, miglior suono e migliori effetti speciali. È disponibile in abbonamento su Amazon Prime Video e Apple TV+, che lo ha prodotto, ma anche su TIMVision, Google Play e altre piattaforme da 13,90 euro.

Train Dreams (4)

Racconta la vita solitaria di un taglialegna nell’Idaho di inizio Novecento (Joel Edgerton) e del legame doloroso e quasi mistico che sviluppa con le foreste che lo circondano. È stato candidato come miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia e miglior canzone. È stato prodotto da Netflix ed è disponibile in streaming sulla piattaforma.

Un altro film che può valere la pena recuperare in vista degli Oscar è KPop Demon Hunters, che è stato candidato per miglior film d’animazione e per la miglior canzone (“Golden”), ed è il film più visto di sempre su Netflix, dove è sempre disponibile. Sirāt, il film ambientato nel deserto marocchino che ha vinto il premio della Giuria a Cannes, è stato invece candidato sia come miglior film internazionale che per il miglior sonoro: in Italia è uscito l’8 gennaio e si trova ancora al cinema.

– Leggi anche: Nei film degli Oscar si parla sempre meno inglese