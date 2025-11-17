Timothée Chalamet che gioca a ping pong, Sentimental Value e l’età dell’oro delle interviste
Timothée Chalamet, il ping pong e l’età dell’oro delle interviste
Esce uno dei film più attesi dell’annata, Marty Supreme, una storia che non parla realmente di ping pong con Timothée Chalamet, e poi Sentimental Value, il film europeo con più speranze ai prossimi Oscar e vi parliamo di come siamo arrivati a quella che è l’età dell’oro delle interviste.
