Timothée Chalamet che gioca a ping pong, Sentimental Value e l’età dell’oro delle interviste

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
Esce uno dei film più attesi dell’annata, Marty Supreme, una storia che non parla realmente di ping pong con Timothée Chalamet, e poi Sentimental Value, il film europeo con più speranze ai prossimi Oscar e vi parliamo di come siamo arrivati a quella che è l’età dell’oro delle interviste.

