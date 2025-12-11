L’anticipato podcast del Post su Sanremo

Martedì 9 dicembre si è tenuta la semifinale di Sanremo Giovani: Matteo Bordone, Giulia Balducci, Luca Misculin e Stefano Vizio l’hanno trovata un’ottima scusa per ritrovarsi e produrre una puntata speciale, di riscaldamento, del podcast del Post su Sanremo (che è stato inaspettato, ormai consueto, ineluttabile, immancabile, indomabile, imperturbabile, ma in questo caso è semplicemente anticipato, nel senso che è arrivato prima del previsto).

La puntata è già disponibile, la trovi qui. Si intitola Sanremo Giovani, che apparentemente esiste: si parla – inaspettatamente – di chi andrà alla finale di Sanremo Giovani di domenica 14 dicembre e di chi non ci andrà. Ma soprattutto si coglie l’occasione per portarsi avanti e commentare la lista dei 30 cantanti che parteciperanno al Festival – quello principale – a fine febbraio, tra aspettative e preoccupazioni, conservazione e caos, figli d’arte (parecchi) e rapper di quattro lettere la terza delle quali è una y (ben due).

La puntata speciale dell’anticipato podcast del Post su Sanremo fa parte dell’offerta per le persone che si abbonano al Post: puoi abbonarti qui e ascoltarla sul sito del Post o sull’app, dove puoi anche attivare le notifiche per sapere subito quando usciranno i prossimi episodi (usciranno a febbraio, sì, ma meglio attivarle subito).