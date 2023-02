L’immancabile podcast del Post su Sanremo

Il festival di Sanremo occupa tradizionalmente un pezzo delle conversazioni del paese per una settimana, e straborda ovunque sui giornali e sui siti di news, in maniera notoriamente sproporzionata al punto da essere un sentito fastidio per molti. Il Post se ne occupa in maniera discreta, e spesso quasi non se ne occupa, con un’eccezione da quattro anni: un podcast per abbonate e abbonati, in cui Matteo Bordone (che sospende per una settimana la normale programmazione di Tienimi Bordone), Giulia Balducci, Luca Misculin e Stefano Vizio commentano man mano quello che succede e quello di cui si parla. Senza prenderlo troppo sul serio, ovviamente, e cercando di offrire qualche punto di vista interessante, o perlomeno divertente, sia a chi ogni anno lo segue con gran trasporto sia a chi se ne tiene alla larga.

L’immancabile podcast su Sanremo fa parte dell’offerta per le persone che si abbonano al Post: puoi abbonarti qui e ascoltare la prima puntata, introduttiva, sull’app o sul sito del Post: le prossime usciranno mercoledì, giovedì, sabato e domenica della prossima settimana.