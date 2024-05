La settantaseiesima puntata del podcast di Joypad

Caricamento player

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Dopo la chiusura di diversi studi da parte di Microsoft e Take-Two, l’editore di Grand Theft Auto, Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti fanno il punto della situazione dell’industria videoludica, che sta vivendo un momento particolarmente difficile tra licenziamenti, progetti cancellati e un mercato che si sta contraendo dopo l’espansione portata dalla pandemia. Si parla poi di Senua’s Saga: Hellblade 2, Paper Mario: Il Portale Millenario, il sorprendente Animal Well ed Enotria. I consigli della settimana sono Indika, Balatro e la Anniversary Edition di Braid.

