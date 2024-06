La settantasettesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

La Summer Game Fest è un insieme di eventi, presentazioni e conferenze nelle quali i principali editori del mercato presentano i giochi e i servizi a cui stanno lavorando, generalmente in uscita tra la fine dell’anno in corso e quello successivo. La organizza Geoff Keighley, che ha sfruttato la crisi (e chiusura) dell’E3, la più importante fiera di settore, per proporre qualcosa di estremamente simile ma meno costosa e con più controllo sui partecipanti. Tra questi c’era Francesco Fossetti, che ha raccontato Matteo Bordone e Alessandro Zampini alcune delle novità mostrate e alcuni giochi che ha potuto provare. Prima dei consigli che chiudono la puntata (il dispositivo per smartphone Backbone, Lorelei and the Laser Eyes e due giochi terribili a cui non giocare) si è parlato anche di due eccellenti espansioni: Shadow of the Erdtree, l’espansione di Elden Ring, e La Forma Ultima, l’ultima espansione di Destiny 2.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.