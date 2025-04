Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Valerio Clari ha raccontato di tutte le cose che non si trovano a Gaza, Matteo Castellucci ha messo insieme un po’ di cose su come funziona il calcio in una paese come la Groenlandia in cui non si può quasi mai giocare all’aperto, ed Emanuele Menietti ha ricostruito la storia di un mistero alpino.

Le cose che a Gaza proprio non si trovano

Per l’elettricità restano i pannelli solari, si cucina sul fuoco, e l’ingresso di medicine e cibo è bloccato dagli israeliani

In Groenlandia c’è un calcio d’inverno e un calcio d’estate

Come funziona il calcio in un posto in cui nei mesi freddi (quasi tutti) non si può giocare all’aperto, e in cui chi vuole fare carriera deve puntare alle isole Fær Øer

Cosa può insegnarci un mistero alpino sulla SLA

In un paesino francese si è indagato per anni su un’anomala quantità di casi di sclerosi laterale amiotrofica, arrivando a un sospettato