Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Daniele Raineri spiega perché nel 2022 i negoziati per la pace in Ucraina fallirono, ora che se ne riparla; Isaia Invernizzi spiega cosa c’è dietro e intorno alla diffusione della dipendenza da crack a Palermo; e Arianna Cavallo come ci si veste per assistere a una sfilata nel 2025.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Perché fallirono gli ultimi negoziati per la pace in Ucraina

Successe nel 2022 e non furono i paesi occidentali a spingere Zelensky a rinunciare, come invece ha continuato a sostenere la propaganda putiniana

A Palermo dopo il crack arriverà qualcos’altro

Perché il dibattito pubblico si è concentrato molto sull’abuso di sostanze in sé e sulla sicurezza, e meno sul contesto sociale che produce le dipendenze

Come ci si veste a una sfilata

Raccontato da chi ci va: giornalisti, direttrici di riviste, fotografi e influencer