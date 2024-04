La settantacinquesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

In questa puntata di Joypad si parla della serie TV su Fallout, che sta piacendo sia a chi conosce i suoi videogiochi sia a chi non ne ha mai sentito parlare. C’è poi Stellar Blade, un gioco in esclusiva PlayStation 5 di cui si parla non solo per il gioco in sé ma anche per la problematica rappresentazione della sua protagonista, No Rest for the Wicked, ultimo gioco degli sviluppatori della serie Ori e di Tales of Kenzera: ZAU. I consigli della settimana (l’espansione Rising Tides di Final Fantasy XVI, Dave the Diver e Minishoot Adventure) sono preceduti dalle notizie su Embracer e dalla conferma che Microsoft vuole effettivamente diventare un editore piuttosto che un produttore di console.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.