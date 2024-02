L’indomabile podcast del Post su Sanremo

È uscita la prima puntata del podcast del Post su Sanremo, fatto da Matteo Bordone, Giulia Balducci e Luca Misculin: quest’anno, con la baldanza acquisita in cinque edizioni, “indomabile”.

Il festival di Sanremo occupa tradizionalmente un pezzo delle conversazioni del paese per una settimana, e straborda ovunque sui giornali e sui siti di news, al punto da essere un sentito fastidio per molti. Il Post se ne occupa da sempre in maniera discreta, spesso quasi non se ne occupa, con l’eccezione – appunto – di questo podcast, che commenta man mano quello che succede al festival e quello di cui si parla. Senza prenderlo troppo sul serio, e cercando di offrire qualche punto di vista interessante, o perlomeno divertente, sia a chi ogni anno lo segue con gran trasporto sia a chi se ne tiene alla larga.

In questo primo episodio, introduttivo, si comincia a parlare di come sarà questa edizione del festival, passando in rassegna i 30 (trenta, sì) concorrenti.

L’indomabile podcast su Sanremo fa parte dell’offerta per le persone che si abbonano al Post: puoi abbonarti qui e ascoltare la prima puntata sull’app o sul sito del Post. Le prossime usciranno mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica della prossima settimana.