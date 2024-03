La settantatreesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

L’argomento di apertura della nuova puntata di Joypad è Final Fantasy VII Rebirth, uno dei giochi più attesi dell’anno di cui si sta peraltro parlando particolarmente bene. Seguono poi Helldivers 2 (una delle sorprese di queste ultime settimane), Suicide Squad: Kill the Justice League e Skull and Bones, che invece pagano uno sviluppo complicato e soprattutto un modello distributivo ed economico ormai non più adatto a questo momento storico. Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini fanno poi il punto sulla crisi industriale che sta colpendo il settore, partendo dai licenziamenti di Sony ed Electronic Arts. Prima dei consigli della settimana (PlayStation Portal, il solito Returnal e Suika Game), si parla anche di Lenovo Legion GO, un PC portatile pensato per essere usato come una console che ingrossa le file di un segmento di mercato che negli ultimi anni sembra stia trovando sempre più spazio.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.