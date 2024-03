La settantaquattresima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Il 22 marzo sono usciti quattro giochi, alcuni di questi molto attesi. Ed è proprio intorno a questi (Dragon’s Dogma 2, Rise of the Ronin, Princess Peach Showtime! e il remake di Alone in the Dark) che ruota la prima parte dell’ultimo episodio di Joypad, che parla anche di Mars After Midnight, l’ultimo gioco di Lucas Pope e di Balatro, un gioco mortaccino di carte di grande successo. Prima dei consigli finali (un documentario sullo sviluppatore Andrea Pessino, la stessa Playdate e Sifu) si parla anche di Sweet Bunny Inc e di come una assurda teoria del complotto inneschi nuovamente le pericolose dinamiche già scatenate 10 anni fa dal GamerGate.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.