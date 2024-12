Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Matteo Castellucci riferisce cosa ha approfondito in Irlanda sull’efficace sussidio agli artisti stanziato da un paio di anni; Eugenio Cau racconta come funzionava il massiccio sistema di prigioni siriane organizzato dagli Assad; Isaia Invernizzi spiega perché in Italia i data center, per legge, non esistono; Eugenio Cau, di nuovo lui, fa una panoramica sul lavoro del giornale israeliano Haaretz per documentare quello che succede a Gaza; e Arianna Cavallo legge un pezzo da COSE Spiegate bene – A Natale tutti insieme sulle feste a tavola per chi ha disturbi alimentari.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Da più di due anni l’Irlanda dà un sussidio agli artisti, e funziona

È di 325 euro alla settimana, ha cambiato la carriera a molti di loro ma non si sa se sarà confermato oltre agosto

L’enorme sistema di prigionia e repressione degli Assad

Costruito in decenni di dittatura: veniva usato come arma contro gli oppositori e per terrorizzare la popolazione

Per la legge italiana i data center non esistono

È un grosso problema, che sta rallentando e complicando molto investimenti miliardari nel paese

In Israele Haaretz racconta un’altra storia

Lo storico giornale della sinistra israeliana è l’unico a parlare degli abusi dell’esercito e della situazione dei civili di Gaza, e questo gli sta creando molti problemi

Le feste a tavola con chi ha disturbi alimentari

10 consigli pratici su come aiutare chi ne soffre, perché il cibo non è la festa: la festa è la festa