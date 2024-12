Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Marta Impedovo racconta com’è il posto dove vengono ascoltate ogni giorno le telefonate di decine di donne vittime di violenza maschile in Italia, Isaia Invernizzi spiega come si sta preparando l’Italia per prevedere infine gli eventi meteorologici estremi, e Rodolfo Toé parla dei piani di Belgrado per sbarazzarsi dei barconi su cui si svolgono le feste più famose della città, Viola Stefanello indaga sul fatto se i cinema siano diventati più rumorosi, e Gianluca Cedolin ripercorre il grande ritorno di Juan Martín Del Potro nel 2016.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Una storia di violenza contro le donne ogni 8 minuti

Le operatrici del 1522 ricevono ogni giorno decine di telefonate, che dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin sono aumentate di oltre il 50%

L’Italia si sta attrezzando per prevedere gli eventi meteorologici estremi

Per la prima volta con un’unica agenzia nazionale, ItaliaMeteo, che ha iniziato a raccogliere e analizzare i dati di migliaia di centraline

Belgrado si sta sbarazzando dei suoi splavovi

Cioè le zattere che per molto tempo hanno ospitato discoteche e locali, e che sono diventate uno dei simboli della città

«Ssssshhhh!»

Molti frequentatori assidui dei cinema si lamentano che dopo il Covid il comportamento degli spettatori è peggiorato: è così?

Il più inatteso dei ritorni di Juan Martín Del Potro, alle Olimpiadi del 2016

Ci arrivò dopo quasi due anni di assenza dal tennis e sceso ormai alla posizione 1.045 in classifica, ma batté sia Djokovic che Nadal