Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Marta Impedovo racconta la sua visita al carcere minorile di Nisida, quello a cui si ispira la serie Mare fuori per chi sta guardando la quinta stagione e per chi è curioso di sapere come è fatto un carcere su una minuscola isola; Matteo Castellucci ha spiegato in che modo re Carlo sta provando a essere un re diverso; e Isaia Invernizzi parla di cosa è successo al porto di Livorno dopo che Trump aveva annunciato i dazi e poi li ha sospesi per 90 giorni.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Dentro al carcere di “Mare fuori”

Per certi aspetti la vita nell’istituto per minorenni di Nisida è simile a quella mostrata nella serie della Rai, per altri no

Carlo sta cercando di essere un re diverso

Più politico e più trasparente di sua madre: due cose problematiche, se sei il capo di una istituzione antiquata e coloniale

Al porto di Livorno c’è fermento

Ora che i dazi di Trump sono sospesi per 90 giorni, gli spedizionieri si stanno preparando per caricare sulle navi la merce finora bloccata nei magazzini