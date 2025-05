Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Giuseppe Luca Scaffidi racconta perché quella con la psoriasi non è una vita facile, Alessandra Pellegrini De Luca spiega com’è la detenzione dei migranti nel CPR in Albania, e Valerio Valentini elenca le norme anacronistiche che rallentano i lavori del parlamento.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Non è una vita facile, con la psoriasi

Può causare disagi fisici e psicologici quotidiani, ma non è riconosciuta come malattia cronica e la sua forma più diffusa non è esente dal ticket sanitario

Com’è la detenzione dei migranti nel CPR in Albania

Diversa da quelli in Italia, ma comunque pessima: la sicurezza è inadeguata, si vive in estremo isolamento, e il governo non dà informazioni

Le norme anacronistiche che rallentano i lavori del parlamento

In certi casi sono residui del passato, in altri procedure a cui deputati e senatori sono affezionati, ma si perde un sacco di tempo