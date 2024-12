Da lunedì, il nuovo podcast di Matteo Caccia

Lunedì 16 dicembre comincia Orazio, il nuovo podcast quotidiano del Post con Matteo Caccia. Uscirà ogni pomeriggio alle 17:00, dal lunedì al venerdì per tutto l’inverno e ogni giorno partendo da una notizia racconterà alcune storie che con questa notizia c’entrano qualcosa, in un modo o in un altro.

Orazio, il podcast, si chiama come Orazio il personaggio di Shakespeare, e come il personaggio di Shakespeare sarà un podcast che andrà in giro a cercare storie da raccontare, e da mettere insieme per guardare alle notizie di ogni giorno con una prospettiva diversa. O con tre prospettive diverse. Dipenderà dai giorni. Sarà un podcast che proverà a mettere in relazione cose lontane nello spazio o nel tempo, per provare a capire qualcosa di più di quello che sentiamo e leggiamo ogni giorno, e di cui spesso ci dimentichiamo il giorno dopo.

Matteo Caccia, che al Post si occupa dei contenuti audio, è abituato a lavorare con le storie. Lo fa da tanti anni con i suoi programmi su Radio 24, con i libri, con serate dal vivo, raccontando storie lui o facendole raccontare ad altri. Con Orazio racconterà storie per provare a sviluppare il lavoro che il Post fa sulle notizie, sul racconto e sulla spiegazione del mondo. E occuperà uno spazio quotidiano nella programmazione dei podcast del Post, quello del pomeriggio, quando si smette di lavorare o studiare e ci si rimette in auto o in treno. Il cosiddetto drive time, per chi ancora guida.

Orazio comincerà il 16 dicembre e uscirà per tutto l’inverno. Sarà disponibile gratuitamente sull’app del Post e sulle principali piattaforme di podcast: il trailer è già qui.