Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Eugenio Cau spiega cosa c’è dietro la decisione di Trump di sospendere i dazi, Marta Impedovo racconta cosa è successo nell’ultimo anno al miglior ospedale per minori transgender, e Ludovica Lugli parla dei problemi di chi abbatte le nutrie a Ferrara.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Com’è che Trump ha ceduto sui dazi

Principalmente per timore dei crolli dei mercati, e dopo una delicata opera di convincimento di alcuni consiglieri

Il miglior ospedale italiano per minori transgender non lo è più

Dopo l’ispezione e le pressioni contro i farmaci bloccanti della pubertà, il Careggi di Firenze ha cambiato approccio: per chi aveva iniziato un percorso è un problema

A Ferrara limitare la diffusione delle nutrie è un lavoro faticoso e un po’ pericoloso

Perché chi si occupa di abbatterle, e ridurre così i danni che provocano, viene ostacolato, minacciato e insultato