«Rileggo il mio libro, capisco che sono matto e vado in psicoterapia»

Sabato 5 aprile una parte della redazione del Post è stata alle OGR di Torino per Voices, la giornata con i podcast del Post. In quell’occasione abbiamo registrato dal vivo alcune puntate dei nostri podcast: per Sigmund, Daniela Collu ha avuto una conversazione con lo scrittore Marco Missiroli. Hanno parlato di forme del desiderio, di terapia e scrittura, del percorso dell’eroe. Trovate questa puntata – la quinta della seconda stagione di Sigmund, il podcast del Post sulla salute mentale – sull’app del Post e su tutte le piattaforme.

Con Marco Missiroli – che all’apparenza non è uno specialista della psiche, ma forse, in quanto scrittore, è proprio quello – hanno parlato di varie “cose umane”, dal punto di vista letterario e psicologico, a partire come sempre dalle email che ascoltatrici e ascoltatori hanno inviato negli ultimi mesi alla mail sigmund@ilpost.it. Tra gli argomenti proposti nelle loro email c’erano la paura, la vergogna, l’ansia, l’amore e la fedeltà, la verità e la finzione.

Perché ci sono argomenti che Sigmund tratta con una puntata dedicata, come il corpo, l’identità o la malattia; e poi ci sono argomenti che sembrano meno corposi, più piccoli, ma che invece poi compongono la mappa delle cose umane: le verità umane, gli inganni, le luci e le ombre che non ci fanno dormire la notte.

E quindi, qual è il punto di incontro tra scrittura e terapia? Come fa uno scrittore a costruire un personaggio con una psicologia complessa? Che ruolo hanno nella nostra vita la paura e l’ansia, e come si superano? Innamorarsi è una cosa da giovani? E perché, in una coppia, l’acquisto di un orologio può essere un “tradimento” costruttivo?

Sigmund è un podcast del Post aperto a tutte e tutti, esce ogni giovedì sull’app del Post e sulle principali piattaforme. Per sottoporre una richiesta di approfondimento o raccontare la vostra storia, scrivete a sigmund@ilpost.it.