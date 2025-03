La malattia: esiste un approccio sano?

In questa puntata abbiamo affrontato un tema emerso in molte delle e-mail arrivate, forse perché coinvolge tanti di noi, direttamente e indirettamente. Insieme alla dottoressa Daniela Morero, psicologa clinica, abbiamo parlato di malattia, di cosa succede nella nostra mente quando arrivano il dolore, poi la diagnosi e il percorso di guarigione, e cosa accade quando questo viaggio riguarda le persone di cui ci prendiamo cura. Esiste la possibilità di sviluppare un rapporto sano con la malattia? E come il supporto della terapia può aiutarci?