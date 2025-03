Identità, sostantivo plurale

Mai come ora il divario generazionale tra adolescenti e adulti sembra essere notevole, e il mondo dei giovani appare enormemente più complesso di quello dei loro genitori.

Come si costruisce l’identità degli adolescenti oggi? Cosa significa vivere e riconoscersi in un mondo veloce, fluido, liquido come questo, anche per ciò che riguarda l’identità di genere? E cosa significa, “identità”?

Ne abbiamo parlato con la dottoressa Elena Buday, psicologa dell’adolescenza e docente presso la scuola di Psicoterapia dell’istituto Minotauro di Milano.

Nella puntata si nominano Zygmunt Bauman e Miguel Benasayag, e si parla del saggio Il declino del desiderio di Luigi Zoja.

In questa seconda stagione, gli argomenti di cui Daniela Collu parla con i suoi ospiti sono quelli suggeriti dalle domande e dalle storie che ascoltatrici e ascoltatori hanno inviato alla mail sigmund@ilpost.it.