Baricco ha letto il suo libro

Negli ultimi mesi Alessandro Baricco ha girato i teatri italiani leggendo alcune pagine del suo ultimo libro, Abel, in uno spettacolo-concerto con l’accompagnamento di tre musicisti: Cesare Picco, Roberto Tarasco e Nicola Tescari. La registrazione di Abel concerto è diventata Live Baricco, un podcast per il Post prodotto con Feltrinelli e Savà Produzioni Creative e disponibile da oggi sul sito e sull’app del Post e sulle principali piattaforme di podcast.

Durante Abel concerto Baricco non legge integralmente il suo libro, ma solo alcuni passaggi raccolti in quattro parti – «song» – tra le quali racconta della genesi del libro o commenta i passaggi che sta per leggere. Sono passaggi che non riassumono la trama e non rispettano un ordine delle cose che racconta il libro, ma creano un «paesaggio sonoro» del romanzo: «non era importante che la gente capisse la storia – potevano anche non aver mai letto il libro – ma che stessero lì a mollo per un certo tempo, in questa musica che è stata nella mia testa per tanto tempo».

Come spiega Baricco stesso nell’introduzione al podcast, l’idea di registrare Abel Concerto per renderlo ascoltabile come podcast gli è venuta quasi per caso, e gli è subito sembrato naturale farlo con il Post per festeggiare un anno dalla pubblicazione di Wild Baricco, la podcast-intervista registrata insieme a Matteo Caccia un anno fa e pubblicata dal Post e da Feltrinelli.

Live Baricco è disponibile dal 12 dicembre, gratuitamente sull’app del Post e sulle principali piattaforme di podcast.