Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

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Questa settimana Giuseppe Luca Scaffidi parla di come Paperinik diventò PK; Riccardo Trabattoni della nascita delle Paralimpiadi invernali; e Francesco Gaeta della rubinetteria italiana, che andava alla grande fino a due guerre fa.

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Quando Paperinik diventò PK

Trent’anni fa un gruppo di giovani autori realizzò la serie di supereroi italiana più amata di sempre

Come sono nate le Paralimpiadi invernali

C’entra molto la storia della loro versione estiva, ma anche quella di due ex soldati amputati dopo la Seconda guerra mondiale

La rubinetteria italiana andava alla grande fino a due guerre fa

Ora con l’aumento dei costi e i progetti sospesi nei paesi del Golfo c’è più incertezza, soprattutto per le aziende del distretto piemontese