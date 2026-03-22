La rubinetteria italiana andava alla grande fino a due guerre fa
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Ora con l’aumento dei costi e i progetti sospesi nei paesi del Golfo c’è più incertezza, soprattutto per le aziende del distretto piemontese
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