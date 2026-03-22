NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Quando Paperinik diventò PK

di Giuseppe Luca Scaffidi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Trent’anni fa un gruppo di giovani autori realizzò la serie di supereroi italiana più amata di sempre

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

Altri episodi

La rubinetteria italiana andava alla grande fino a due guerre fa

La rubinetteria italiana andava alla grande fino a due guerre fa

22 mar 2026 - 9 min
Come sono nate le Paralimpiadi invernali

Come sono nate le Paralimpiadi invernali

22 mar 2026 - 8 min
Il codice indecifrabile in farsi trasmesso via radio

Il codice indecifrabile in farsi trasmesso via radio

15 mar 2026 - 7 min
Quand’è che i figli devono essere allontanati dai genitori

Quand’è che i figli devono essere allontanati dai genitori

15 mar 2026 - 11 min
L’invenzione di Dubai

L’invenzione di Dubai

15 mar 2026 - 11 min