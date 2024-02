La settantaduesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

La prima puntata dell’anno di Joypad si apre con l’ultimo State of Play dedicato a PlayStation nel quale Sony ha mostrato diversi nuovi giochi in uscita nei prossimi anni, tra cui quello più interessante è Death Stranding 2: On the Beach. Inevitabile poi parlare di Palworld, un gioco uscito quasi dal nulla che ha venduto più di 12 milioni di copie in qualche settimana, dell’Xbox Developer Direct e dei tanti licenziamenti che stanno colpendo l’industria. Si torna a parlare anche di giochi: i nuovi Prince of Persia e Like a Dragon, Tekken 8 e Suicide Squad: Kill the Justice League. Tra i consigli della settimana ci sono il puzzle games Threes!, Cult of the Lambs e Home Safety Online.



