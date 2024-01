Parlare di soldi, in soldoni

In soldoni è un podcast che parla di quello di cui di solito non si parla: i soldi e tutto quello che ci sta attorno, dal lavoro alle assicurazioni, dalle tasse alle imposte (che non sono la stessa cosa!), dagli investimenti ai fondi pensione. Sono cose che di solito si tende a tenere lontane e a delegare a professionisti, ma prima o poi bisogna farci i conti. Questo podcast cerca di aiutare a capirli meglio, i soldi, e a gestirli. Lo fa Mariasole Lisciandro, giornalista del Post, con l’aiuto di alcuni professionisti del settore. Le prime sei puntate trattano un tema che riguarda, ha riguardato o riguarderà tutti: il lavoro. Quanti contratti esistono, cos’è la RAL, come funziona la partita IVA, come si compila una fattura, quante sono le tasse, cosa sono i contributi, come si legge una busta paga, e cosa succede quando lo si perde, il lavoro.

In soldoni esce il 29 gennaio, e sarà disponibile sul sito e sull’app del Post, e sulle principali piattaforme; intanto qui potete ascoltare il trailer.