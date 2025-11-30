I 30 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026

Domenica durante il Tg1 il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha annunciato gli artisti che parteciperanno al concorso principale, quello dei cosiddetti “big”. Il Festival si terrà da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026.

Gli artisti in gara saranno: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo, LDA e AKA 7even.

Fra di loro ce ne sono alcuni che hanno partecipato a Sanremo diverse volte: per Masini sarà la decima, per Renga l’ottava, per Meta la sesta. Diversi cantanti invece si esibiranno per la prima volta: fra loro le Bambole di Pezza, Sayf, Eddie Brock e Chiello. Tra la cantante più anziana, Patty Pravo, e il più giovane, LDA, ci sono 55 anni di differenza: lei ne ha 77, lui 22.

Quest’anno il Festival si terrà più tardi del solito per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi di Milano Cortina. L’edizione del 2025 era stata vinta da Olly con la canzone “Balorda nostalgia”. Era arrivato secondo Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, che è stata anche la canzone che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision dopo che Olly aveva deciso di non partecipare. Al terzo posto era arrivato Brunori Sas con “L’albero delle noci”.