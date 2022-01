L’ineluttabile podcast del Post su Sanremo

È uscita la prima puntata del podcast del Post su Sanremo, fatto da Matteo Bordone, Giulia Balducci, Stefano Vizio e Luca Misculin: quest’anno “ineluttabile”.

In questo primo episodio i nostri parlano di come ci avessero visto lunghissimo, ma proprio lunghissimo sui Måneskin nel podcast dello scorso anno (Luca Misculin più di tutti), non riescono a nascondere la preoccupazione che Fiorello alla fine davvero non ci sia, presentano le nuove categorie in cui hanno suddiviso i concorrenti (riuscite a indovinare chi appartiene alla categoria ARCANGELI?), dichiarano prima del dovuto i cavalli su cui hanno puntato e vi invitano tutti a giocare con loro (si capisce ascoltando, sì).

Il prossimo episodio uscirà il 2 febbraio, dopo la prima serata del festival.