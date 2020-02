Un inaspettato podcast sul Festival

La settantesima edizione del festival di Sanremo comincia martedì sera, accompagnata dalla tradizionale suddivisione in gruppi più o meno ordinati: chi se ne tiene alla larga (quelli che “non hanno la televisione” possono accodarsi qui), chi lo guarda detestandolo, chi lo guarda ironicamente, chi lo guarda perché apprezza. Sarà come sempre una cosa che occuperà un pezzo rilevante della settimana, sui giornali come ai boccioni dell’acqua negli uffici.

Poi basta, fino al prossimo febbraio: ma intanto che se ne parla, ne abbiamo parlato un po’ anche noi in un podcast per gli abbonati del Post. Ci sono Matteo Bordone, eccezionalmente transfuga dalla sua rubrica quotidiana Tienimi Bordone – che sarà sospesa per questa settimana – con Giulia Balducci, Luca Misculin e Stefano Vizio del Post. Nella prima puntata presentiamo i concorrenti in gara, li dividiamo in quattro categorie e sveliamo su chi puntiamo. Mercoledì, giovedì e venerdì commenteremo le serate precedenti, e ci saluteremo poi con una puntata conclusiva dopo la finale. Questo è un piccolo trailer della prima puntata, disponibile tutta intera per gli abbonati qui.

– La puntata intera, per gli abbonati del Post, è qui