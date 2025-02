È uscita la prima puntata del podcast del Post su Sanremo: dopo essere stato inaspettato, ormai consueto, ineluttabile, immancabile e indomabile stavolta è addirittura imperturbabile.

Il festival di Sanremo occupa tradizionalmente un pezzo delle conversazioni del paese per una settimana, e straborda ovunque sui giornali e sui siti di news, al punto da diventare un fastidio per molti. Il Post se ne occupa da sempre in maniera discreta, spesso quasi non se ne occupa, con l’eccezione – appunto – di questo podcast, che cerca di non prenderlo troppo sul serio.

Anche quest’anno, quindi, Matteo Bordone, Giulia Balducci, Luca Misculin e Stefano Vizio commenteranno man mano quello che succederà in questa settantacinquesima edizione, cercando di dare qualche spunto divertente e interessante sia per chi non si perderà una serata, sia per chi non guarda il festival ma non vuole rimanere escluso dalle conversazioni che gli girano attorno.

Questo primo episodio è una sorta di introduzione: si comincia a parlare di come sarà questa edizione del festival, ora che c’è Carlo Conti al posto di Amadeus, di come funzioneranno le serate e di chi ci sarà tra concorrenti e ospiti. Si parla anche di come sono queste 29 canzoni (qualcuno le ha già sentite) e del motivo per cui anche quest’anno finiremo per occuparci di Fedez e Chiara Ferragni; si cominciano poi a introdurre le ormai rituali categorie. Ma c’è anche un quiz, difficilissimo.

L’imperturbabile podcast del Post su Sanremo fa parte dell’offerta per le persone che si abbonano al Post: puoi abbonarti qui e ascoltarlo sull’app (dove puoi anche attivare le notifiche per sapere subito quando esce un nuovo episodio) o sul sito del Post. La prima puntata è già disponibile e si intitola Ogni maledetto febbraio. Ci risentiamo poi tutti i giorni da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio. Verso l’ora di pranzo.