Si è dimesso il primo ministro francese Sébastien Lecornu

Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, si è dimesso, il giorno dopo aver annunciato il suo nuovo governo. Lunedì mattina ha presentato le proprie dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Non sono ancora del tutto chiare le ragioni, ma è probabile che Lecornu non sia riuscito a ottenere abbastanza sostegno all’Assemblea nazionale, il parlamento francese, per il governo appena annunciato. È previsto un suo discorso alle 10:45.

Domenica Lecornu aveva presentato un governo che era praticamente identico a quello del suo predecessore François Bayrou, sfiduciato a inizio settembre. Per questo il primo ministro, che fa parte di Renaissance, lo stesso partito centrista di Macron, nelle ultime ore era stato criticato non soltanto dall’opposizione, ma da vari membri della sua stessa coalizione, compresi i Repubblicani, di destra.

Il leader dei Repubblicani, Bruno Retailleau, che è anche ministro dell’Interno, aveva detto che la composizione del governo non rispecchiava le promesse. I Repubblicani volevano più discontinuità rispetto all’esecutivo precedente, di cui invece erano stati confermati 12 ministri su 18, e hanno visto come un affronto il ritorno, alla Difesa, dell’ex ministro dell’Economia Bruno Le Maire, un fedelissimo di Macron a loro particolarmente inviso.

Nelle ultime ore anche i Socialisti, di cui Lecornu stava cercando l’appoggio promettendo di annullare alcune delle misure più impopolari del suo predecessore, avevano minacciato di sfiduciarlo immediatamente.

Lecornu ha 39 anni ed era stato nominato primo ministro da Macron meno di un mese fa, dopo le dimissioni di Bayrou, che era stato sfiduciato in un voto dell’Assemblea Nazionale. È il quinto primo ministro francese nel giro di due anni.