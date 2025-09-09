Sébastien Lecornu è il nuovo primo ministro francese

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato come primo ministro Sébastien Lecornu, 39enne attuale ministro della Difesa e membro del suo stesso partito, Renaissance. Lecornu succede a François Bayrou, che lunedì era stato sfiduciato dall’Assemblea Nazionale (la camera bassa del parlamento) per via di un mancato accordo sulla contestata legge di bilancio per il 2026, e che si è dimesso martedì mattina.

Negli ultimi tumultuosi mesi, in cui si erano già dimessi due primi ministri, il nome di Lecornu come possibile successore era circolato in diverse occasioni, ma poi erano sempre state scelte altre persone. In un comunicato, l’ufficio della presidenza ha specificato che sarà Lecornu a proporre a Macron un governo, dopo essersi consultato con i partiti.

Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, ha già contestato la scelta di Macron, sostenendo che sia «rinchiuso nella sua minuscola cerchia di fedelissimi»; Le Pen ha anche chiesto di nuovo elezioni anticipate, una possibilità che in questi giorni Macron aveva escluso.

[In aggiornamento]