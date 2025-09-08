Il voto di fiducia su François Bayrou

Lunedì pomeriggio i deputati dell’Assemblea Nazionale francese (la camera bassa del parlamento) voteranno la fiducia al governo del primo ministro François Bayrou. È molto probabile che Bayrou non otterrà i voti necessari, diventando così il terzo primo ministro francese a dimettersi in poco più di un anno. A quel punto il presidente Emmanuel Macron potrebbe decidere di convocare nuove elezioni (un’opzione ritenuta poco probabile, seppur non del tutto esclusa) oppure di trattare con i partiti prima di nominare un nuovo primo ministro.

La discussione in parlamento è iniziata alle 15: Bayrou sta tenendo un discorso per sostenere le scelte del suo governo, e i deputati potranno poi intervenire. Il voto dovrebbe svolgersi tra le 19 e le 20, e i risultati saranno annunciati subito dopo.

Il voto di fiducia è stato chiesto proprio da Bayrou e presentato come l’ultima occasione per sostenere la sua legge di bilancio per il 2026, che non piace praticamente a nessuno perché contiene grossi tagli alla spesa pubblica. È stata fin da subito una scommessa, con cui Bayrou ha deciso di esporsi a un grosso rischio politico. La caduta del suo governo peggiorerebbe ulteriormente la già grave instabilità della politica francese, che tra l’altro si sta preparando alle elezioni presidenziali del 2027. Nel discorso all’Assemblea Nazionale Bayrou ha rivendicato la decisione dicendo che il rischio più grave non era sottoporsi al voto, ma «lasciare continuare le cose senza che nulla cambi».

Bayrou è entrato in carica a dicembre del 2024. Guida un governo di minoranza sostenuto dal blocco centrista composto da MoDem (il suo partito), Renaissance (quello di Macron), i Repubblicani e varie altre forze politiche minori, che complessivamente hanno 210 parlamentari su 577 (per la maggioranza ne servirebbero 289). All’opposizione ci sono sia l’estrema destra del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella, sia i partiti di sinistra e centrosinistra che alle ultime elezioni si erano riuniti nel Nuovo Fronte Popolare, tra cui principalmente i Socialisti, La France insoumise (LFI), i Verdi e il Partito Comunista.

Molti partiti di opposizione – tra cui i tre principali, ossia il Rassemblement National, La France Insoumise e i Socialisti – hanno detto che voteranno contro la fiducia: senza i loro voti sarà molto difficile che Bayrou ottenga la maggioranza assoluta necessaria per essere confermato. Non è detto nemmeno che abbia l’appoggio di tutti i partiti che lo sostengono, dato che i Repubblicani sono divisi.

Alcuni partiti, come RN e LFI, hanno già chiesto la convocazione di nuove elezioni, ma come detto è difficile che succeda: solo Macron può decidere di indirle in anticipo rispetto alla scadenza naturale del 2029, e ha fatto capire di non volerlo fare, pur senza escluderlo del tutto. Sarebbe una questione delicata soprattutto per il Rassemblement National, dato che al momento Le Pen non si può candidare per via della condanna ricevuta lo scorso marzo (relativa a un caso di appropriazione indebita di fondi del Parlamento Europeo). Le Pen ha fatto ricorso, ma non è chiaro come il partito gestirebbe delle eventuali elezioni nel breve termine, se provando comunque a candidare Le Pen o mettendo Bardella al suo posto.

Il 10 settembre in tutta la Francia sono stati organizzati scioperi e proteste contro il governo di Bayrou, che dovrebbero svolgersi a prescindere dall’esito del voto di fiducia.