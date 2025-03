Oggi c’è la sentenza del processo contro Marine Le Pen

Lunedì un tribunale di Parigi pronuncerà la sentenza nel processo in cui è imputata Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, e altri 24 membri del suo partito, tra cui diversi dirigenti: Le Pen è accusata di appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo. Lo scorso novembre la procura aveva chiesto che venisse condannata a cinque anni di carcere, di cui tre con pena sospesa, al pagamento di una multa di 300mila euro e all’ineleggibilità per cinque anni.

Una eventuale condanna le impedirebbe quindi di candidarsi alle elezioni presidenziali francesi, previste nel 2027. La condanna all’ineleggibilità sarebbe una notizia grossa, anche perché Le Pen è oggi la grande favorita a vincere le prossime presidenziali. Mancano due anni ed è presto per prendere troppo sul serio i sondaggi, ma vanno tenute a mente due cose: il Rassemblement National non è mai stato così popolare, ed è stato il singolo partito più votato alle elezioni legislative dell’anno scorso (quelle vinte di fatto dalla coalizione di sinistra del Nuovo Fronte Popolare, anche grazie a un’alleanza prima del secondo turno con la coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron).

Il caso su cui si pronuncia oggi il tribunale di Parigi riguarda il periodo in cui Le Pen ricoprì il ruolo di europarlamentare, tra il 2004 e il 2017. La procura la accusa di avere speso i fondi del Parlamento europeo per assumere e pagare quattro assistenti parlamentari che però finirono per lavorare per il Front National in Francia (all’epoca il Rassemblement National si chiamava ancora Front National): lo statuto del Parlamento vieta espressamente che i fondi versati ai deputati per assumere assistenti siano usati per finanziare l’attività politica nazionale.

La procura sospetta però che questa sia solo una parte di un più ampio «sistema di appropriazione indebita» dei fondi del Parlamento europeo per «far risparmiare» il Rassemblement National fra il 2004 e il 2016. Questo sistema sarebbe stato creato sotto la direzione di Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine Le Pen e il più influente politico di estrema destra francese degli ultimi decenni, morto lo scorso gennaio. Marine Le Pen avrebbe ereditato questo sistema quando gli è succeduta alla guida del partito nel 2011 e avrebbe avuto un ruolo centrale nella sua attuazione. Questo sarebbe avvenuto specialmente dopo le elezioni europee del 2014, grazie alle quali l’allora Front National passò da tre a 23 europarlamentari. Le indagini cominciarono nel 2016.

I pubblici ministeri hanno inoltre chiesto che la sentenza di primo grado di oggi abbia “esecuzione provvisoria”, cioè che venga applicata immediatamente, anche in caso di ricorso (che sicuramente ci sarebbe). Qualora il tribunale confermasse sia l’ineleggibilità sia l’esecuzione provvisoria, quindi, Le Pen non potrebbe candidarsi alle elezioni locali o nazionali per cinque anni – oppure fino a una sentenza d’appello che revocasse l’ineleggibilità. È improbabile invece che perda il suo posto da deputata all’Assemblea Nazionale, la camera bassa del parlamento francese.