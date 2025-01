È morto Jean-Marie Le Pen

È morto a 96 anni Jean-Marie Le Pen, ex leader e fondatore del partito di estrema destra francese Front National, che dal 2018 ha preso il nome di Rassemblement National. Le Pen è stato per molti anni, e di gran lunga, il più famoso leader dell’estrema destra francese, una presenza ingombrante – e per certi versi tossica, per la qualità del dibattito nazionale – con cui il partito ha fatto i conti anche dopo la fine della sua carriera politica.

Come lo definisce il quotidiano Le Monde nel suo necrologio, Le Pen è stato «l’uomo che ha rimesso l’estrema destra al centro della politica francese».

Le Pen nacque a La Trinité-sur-Mer e iniziò la sua carriera a Tolosa a capo di un movimento studentesco. Nel 1953 si arruolò nella Legione straniera e combatté nella guerra di Indocina e in quella di Algeria. Nel 1956 venne eletto in parlamento con il partito di estrema destra Union et fraternité française, un piccolo partito ultra-nazionalista. Fondò il Front National nel 1972 e ne rimase leader fino al 2011, portandolo a diventare il principale partito di estrema destra del paese, fra varie accuse di razzismo e antisemitismo per la sua retorica costantemente sopra le righe.

Fra il 1974 e il 2007 si candidò alle elezioni presidenziali cinque volte e nel 2002 riuscì a sorpresa ad arrivare al ballottaggio, prima di essere battuto dal politico conservatore Jacques Chirac. Il fatto che Le Pen fosse arrivato al secondo turno fu uno shock per una grande parte della popolazione francese, dato che mai l’estrema destra era riuscita ad ottenere simili consensi.

Nel 2011 alla guida del partito era andata la figlia, Marine Le Pen, e dal 2022 ne è presidente Jordan Bardella.

Nel 2015 è stato sospeso e poi espulso definitivamente dal partito dopo che era stato condannato per aver detto che le camere a gas sono state dei “dettagli” nella storia della Seconda guerra mondiale. Era stato anche condannato a pagare 30mila euro di multa e altri 10mila euro circa a tre associazioni che si erano costituite parti civili nel processo.

Dopo la sospensione Le Pen aveva presentato una denuncia contro la decisione del partito, e il tribunale di Nanterre nel novembre 2016 aveva imposto al Front National di mantenere Jean-Marie Le Pen come presidente onorario, ma di escluderlo in quanto membro. Le Pen aveva dunque presentato un nuovo ricorso, che però era stato respinto.

L’esclusione dal partito era stato l’ennesimo momento di contrasto con la figlia Marine, che rispetto al padre ha cercato di adottare una strategia di “normalizzazione” del partito, per recuperare i voti di elettori più moderati. Tra le altre cose in passato Jean-Marie Le Pen aveva proposto l’isolamento forzato dei malati di HIV, accusato Jacques Chirac di essere «a libro paga degli ebrei», criticato con argomenti razzisti i giocatori neri della nazionale di calcio francese, e definito Nicolas Sarkozy «lo straniero» per via delle sue origini ungheresi.