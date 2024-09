Michel Barnier è il nuovo primo ministro francese

Giovedì il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato primo ministro l’ex commissario europeo Michel Barnier, dopo settimane di stallo e discussioni tra le principali forze politiche francesi. Barnier ha 73 anni ed è un conservatore: è membro dei Repubblicani, e nel 2022 si era candidato alle primarie del partito per le elezioni presidenziali, dopo essere stato più volte commissario europeo. Dal 2016 al 2021 aveva ricoperto il ruolo di Capo negoziatore dell’Unione Europea per l’attuazione di Brexit.

In un comunicato dell’Eliseo Macron ha detto di aver incaricato Barnier di «formare un governo di unità al servizio del paese» e di averlo scelto perché lo ritiene la persona che ha più probabilità di riuscire a ottenere un consenso abbastanza ampio da poter governare, in un momento in cui l’Assemblea Nazionale, la camera bassa del Parlamento, è divisa in quattro blocchi che non vogliono collaborare: l’alleanza di sinistra del Nuovo Fronte Popolare (NFP), la coalizione centrista che sostiene Macron, il centrodestra dei Repubblicani e il partito di estrema destra Rassemblement National.

Si può già dire che Barnier è primo ministro perché in Francia questo viene nominato direttamente dal presidente e non ha bisogno di ottenere la fiducia del Parlamento per assumere le sue funzioni e scegliere i propri ministri. È tuttavia una pratica consolidata, anche se non obbligatoria, che il primo ministro chieda la fiducia all’Assemblea Nazionale pronunciando un discorso, chiamato “dichiarazione di politica generale”, in cui espone il suo programma di governo.

(In aggiornamento)