In Francia Macron ha escluso di nominare un primo ministro della coalizione di sinistra

Lunedì, in Francia, è andato a vuoto il primo giro di consultazioni per formare un nuovo governo. Martedì ne comincia un secondo, a cui però non parteciperà la sinistra, che contesta la scelta del presidente Emmanuel Macron di non nominare un nuovo primo ministro, o una nuova prima ministra, appartenenti al Nuovo Fronte Popolare (NFP), la coalizione di sinistra arrivata prima alle elezioni di oltre un mese fa. La ragione, citata da Macron, è che da solo il NFP non ha la maggioranza in parlamento, come d’altra parte nessuno degli altri schieramenti.

Secondo Macron, un governo formato solo dai partiti del Nuovo Fronte Popolare non avrebbe i numeri per ottenere la fiducia, né per durare. A ciascun blocco politico, infatti, manca almeno un centinaio di seggi per arrivare alla maggioranza all’Assemblea nazionale, la camera bassa francese (che ha 577 seggi): la sinistra ne ha 193, la coalizione centrista di Macron 166, il centrodestra dei Repubblicani 47 e l’estrema destra del Rassemblement National e dei suoi alleati 142.

Fonti dello staff di Macron hanno detto a Le Monde che se il presidente nominasse un primo ministro di sinistra, sapendo che un suo governo non avrebbe un sostegno sufficiente, violerebbe la Costituzione, che gli impone di garantire la stabilità e l’indipendenza del paese. In un comunicato dell’Eliseo, la sede della presidenza, Macron ha spiegato la decisione dicendo che la sua responsabilità «è che il paese non venga né bloccato né indebolito».

I leader del Nuovo Fronte Popolare hanno risposto che torneranno all’Eliseo solo per discutere di un governo di Lucie Castets, la funzionaria del comune di Parigi che hanno individuato come propria candidata prima ministra.

Macron insiste nel progetto, annunciato con la lettera ai francesi del 10 luglio, di costruire una maggioranza alternativa, che escluderebbe sia La France Insoumise (LFI), il partito più a sinistra del Nuovo Fronte Popolare, sia il Rassemblement National. A questo secondo giro di consultazioni, infatti, non sono invitati né LFI né il RN (e neppure Eric Ciotti, che guida un gruppo di destra chiamato A Droite! dopo la rivolta del suo partito, i Repubblicani). Non è però chiaro quanto questo piano sia praticabile.

Il presidente e i dirigenti del suo partito Renaissance hanno invitato gli altri componenti del Nuovo Fronte Popolare – e cioè Socialisti, Verdi e Comunisti – a cooperare con le altre forze politiche. Secondo il coordinatore di LFI, Manuel Bompard, il comportamento di Macron è «inaccettabile e antidemocratico». Gabriel Attal, che da più di 40 giorni guida il governo dimissionario incaricato di seguire i cosiddetti “affari correnti”, ha detto che lo schieramento presidenziale è comunque pronto a sostenere «la nomina di un primo ministro che non venga dalle nostre file», all’interno di un compromesso con altri gruppi politici.

Al secondo ciclo di consultazioni parteciperanno anche gli ex presidenti Nicolas Sarkozy (centrodestra) e François Hollande (socialista). «I partiti politici non devono dimenticare le circostanze eccezionali dell’elezione dei loro deputati al secondo turno delle elezioni legislative», ha detto Macron, riferendosi ai ballottaggi in cui i partiti progressisti hanno ritirato alcuni dei loro candidati per aumentare le possibilità di battere quelli del RN. Macron è «sempre pronto a ritenere i partiti politici responsabili di una situazione che lui stesso ha creato decidendo di sciogliere l’Assemblea nazionale», ha scritto Le Monde.

