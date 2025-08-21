È stato arrestato in Italia un uomo ucraino sospettato di essere coinvolto nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream

La polizia italiana ha arrestato a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, un uomo con cittadinanza ucraina sospettato di essere coinvolto nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, avvenuto nel 2022. Lo ha comunicato la procura tedesca, che sta conducendo le indagini e ritiene che il sabotaggio sia stato compiuto da un gruppo di persone ucraine. L’uomo fermato è stato identificato come Serhii K. (il cognome non è stato diffuso, come chiesto dalle regole sulla privacy tedesche): il suo è il primo arresto per la vicenda, fatto sulla base di un mandato d’arresto europeo. La Germania chiederà la sua estradizione.

I due gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 collegavano Germania e Russia, passando sotto il mar Baltico: il 26 settembre del 2022 ci furono due esplosioni, che causarono grosse fuoriuscite di gas in mare. Il Nord Stream 1 era il principale canale di ingresso di gas russo in Europa, mentre il Nord Stream 2 non è mai entrato in funzione perché i permessi furono bloccati poco prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Dopo il sabotaggio non sono più stati riparati. Oltre alla Germania sul sabotaggio hanno indagato vari paesi europei, tra cui Danimarca e Svezia, che però non hanno mai avviato un processo.