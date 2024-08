La Germania ha emesso un mandato d’arresto europeo per un uomo ucraino sospettato di aver sabotato i gasdotti Nord Stream

Diversi giornali tedeschi considerati affidabili, tra cui Die Zeit e Süddeutsche Zeitung, hanno scritto che la Germania ha emesso un mandato d’arresto europeo per un uomo ucraino sospettato di aver partecipato al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, avvenuto nel settembre del 2022. Per ora l’esistenza del mandato non è stata confermata dalle autorità tedesche, ma se confermata sarebbe uno dei più significativi sviluppi nelle indagini sulla vicenda, che in quasi due anni non hanno portato a grossi risultati. Al momento non si sa dove sia l’uomo, ma l’ultima volta in cui è stato localizzato era in Polonia.

I giornali hanno identificato l’uomo come Wladimir S., un sommozzatore che avrebbe fatto parte del gruppo che, secondo gli inquirenti tedeschi, avrebbe piazzato gli esplosivi con cui nel 2022 fu fatta esplodere una sezione dei gasdotti a decine di metri di profondità nel mar Baltico, rendendoli inutilizzabili e causando due grosse perdite di gas. Altre due persone, un uomo e una donna, sono state identificate come sospettati dalle autorità tedesche, ma non sono ancora stati emessi mandati d’arresto.

I condotti Nord Stream 1 e 2 passano per il mar Baltico e arrivano in Germania e portavano il gas russo in Europa: il primo non ha ripreso le operazioni dopo il sabotaggio, mentre il secondo non era mai entrato in funzione. Nei mesi successivi all’esplosione i paesi occidentali, la Russia e l’Ucraina si erano attribuite a vicenda la responsabilità dell’operazione, su cui intanto erano state aperte delle indagini dalla Svezia, dalla Danimarca e dalla Germania. Le indagini stabilirono che i gasdotti erano stati sabotati intenzionalmente (quindi l’esplosione non era stata un incidente), ma all’inizio del 2024 sia la Svezia che la Danimarca decisero di chiudere le indagini senza identificare sospettati e senza avviare un processo. La Germania è quindi l’unico paese che continua a indagare sull’accaduto.