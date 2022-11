Venerdì l’intelligence svedese ha pubblicato nuovi risultati dell’indagine sulle grosse perdite di gas che c’erano state a fine settembre dai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, quelli costruiti per portare il gas russo in Europa e che passano per il mar Baltico per arrivare in Germania. Secondo l’indagine, condotta con il coordinamento di un procuratore speciale nominato dalla procura di Stoccolma, Mats Ljungqvist, le perdite sono state causate sicuramente da un sabotaggio. È un’ipotesi che era già stata avanzata nei giorni immediatamente successivi alle perdite, ma ora l’indagine svedese ne ha dato la conferma: secondo i risultati dell’indagine, sul luogo delle perdite sono stati rilevati danni causati da detonazioni di esplosivi e sulle tubature sono stati anche trovati residui di materiale esplosivo.

Il rapporto dell’intelligence definisce quanto avvenuto un fatto «gravissimo», ma non dice chi sia stato l’autore del sabotaggio. L’ipotesi fatta da molti analisti e politici europei è che a compierlo sia stata la Russia, forse per creare un clima di ulteriore incertezza sulle forniture di gas, anche se per ora non ci sono prove certe.