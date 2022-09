Le strane perdite di gas russo dai gasdotti Nord Stream

Tra domenica e lunedì si sono verificate alcune perdite di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, quelli costruiti per portare il gas russo in Europa. Le perdite sono state identificate grazie ad alcuni cali di pressione, ma non si sa cosa le abbia causate. Una delle ipotesi fatte finora – che comunque va presa con estrema cautela, vista la mancanza di prove – è che le perdite siano state il risultato di azioni volute dal regime russo per continuare a usare le proprie forniture di gas come strumento per fare pressioni sui governi occidentali: spingerli cioè ad ammorbidire le proprie posizioni anti-russe sulla guerra in Ucraina.

Sia il gasdotto Nord Stream 1 che il Nord Stream 2 collegano la Russia all’Europa attraverso il mar Baltico.

Il Nord Stream 1 era stato chiuso dall’azienda energetica statale russa Gazprom lo scorso agosto dopo mesi in cui aveva funzionato a capacità ridotta: ufficialmente per problemi tecnici, ma si ritiene che la chiusura fosse stata decisa come ritorsione per le sanzioni imposte al governo russo per l’invasione dell’Ucraina. Il Nord Stream 2 invece non è mai entrato in funzione: la sua costruzione è stata completata lo scorso settembre ma non è mai stato avviato, sempre a causa delle tensioni tra Russia e Unione Europea.

La prima perdita di gas si è verificata nella notte tra domenica e lunedì nel gasdotto Nord Stream 2, all’altezza dell’isola danese di Bornholm, nel Mar Baltico: la società che gestisce il gasdotto, Nord Stream 2 AG, ha detto che nella notte ha registrato un calo di pressione in una delle linee del gasdotto, che era già stato riempito di gas in attesa di essere messo in funzione.

La seconda e la terza perdita si sono invece verificate oggi, martedì, in entrambe le linee del gasdotto Nord Stream 1 e sempre nel Mar Baltico (una in acque danesi, l’altra in acque svedesi). Anche in questo caso le perdite sono state individuate grazie a un calo di pressione, ma sono in corso alcune indagini per capire che cosa l’abbia causato.

Un’ipotesi, riportata da Politico, è che il governo russo abbia sabotato di proposito le infrastrutture dei gasdotti, magari per creare un clima di ulteriore incertezza sulle forniture di gas che ne faccia risalire i prezzi, dato che nelle ultime settimane erano lievemente scesi, e creare così nuovi problemi all’Occidente. Secondo Politico, a sostegno di questa teoria ci sarebbe la notizia diffusa la settimana scorsa dal governo russo di aver sventato un «attacco terroristico» ucraino al gasdotto TurkStream, che collega la Russia alla Turchia.

Non ci sono però al momento prove a sostegno dell’ipotesi di un attacco russo.

Non sembrano esserci nemmeno rischi di sicurezza dovuti alle perdite. Parlando del gasdotto Nord Stream 2, l’organizzazione ambientalista tedesca Deutsche Umwelthilfe ha detto ad Associated Press che il gas naturale fuoriuscito dal gasdotto dovrebbe sciogliersi parzialmente in acqua senza pericoli di tossicità. Potrebbero però esserci conseguenze sul traffico navale: per ora la Danimarca ha istituito un divieto di navigazione in un raggio di 9 chilometri vicino all’isola di Bornholm, dove si era verificata la perdita.