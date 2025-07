Francia e Regno Unito hanno annunciato un accordo per espellere una piccola parte dei migranti che arrivano dalla Manica

Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno annunciato un accordo che prevede di espellere in Francia una piccola parte delle persone migranti che arrivano nel Regno Unito attraverso il Canale della Manica. Le espulsioni non erano più possibili come conseguenza di Brexit, perché il Regno Unito aveva perso gli accordi di cui godeva in quanto stato membro dell’Unione Europea. Ripristinare questa possibilità era il principale risultato che Starmer, per ragioni di politica interna, sperava di ottenere dalla visita di stato di Macron, in un momento in cui sono aumentati i viaggi dei migranti attraverso la Manica. Starmer l’ha definito un «progetto pilota», cioè sperimentale, e ha detto che verrà implementato «nelle prossime settimane».

L’accordo prevede un rapporto di uno a uno nelle espulsioni, cioè che il Regno Unito potrà espellere in Francia una persona migrante arrivata irregolarmente attraverso la Manica solo accogliendone in cambio dalla Francia una che ha diritto all’asilo. Il rapporto è una delle ragioni per cui i numeri delle persone coinvolte saranno molto limitati: secondo i giornali britannici e loro fonti nel governo, si arriverà a un massimo di 50 persone alla settimana, cioè 2.600 all’anno. Nei primi cinque mesi del 2025 ne sono arrivate quasi 20mila, in tutto il 2024 37mila.

La possibilità di ricevere asilo nel Regno Unito sarà negata a persone che in passato abbiano provato a entrare illegalmente nel paese, e questo secondo Starmer e Macron è un deterrente contro le partenze. Macron ha anche detto che il suo governo ha intensificato i controlli sulle coste, senza specificare di preciso come.

– Leggi anche: Sull’immigrazione Keir Starmer ha bisogno della Francia