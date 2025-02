Conoscete benissimo questi attori, ma non avete idea di come si chiamino

Da più di un ventennio non bisogna più scervellarsi per scoprire il titolo di una canzone grazie a servizi come Shazam, ma non esiste ancora un’app in grado di rispondere a un’altra domanda che assilla spesso gli appassionati di cinema: «come diavolo si chiama quell’attore?». È un dubbio che si ripropone spesso, e che riguarda in particolare i cosiddetti caratteristi, gli attori non protagonisti di cui magari è difficile ricordare il nome, ma le cui facce sono molto familiari e che interpretano spesso personaggi simili per funzione, identità e carattere. Alcuni, poi, hanno smesso di essere caratteristi e hanno dimostrato di sapersela cavare alla grande anche come protagonisti. Di seguito c’è una gallery di 32 volti noti, finalmente con nomi e cognomi.