I 25 articoli del Post più letti nel 2024

Come ogni anno, i liveblog sono stati tra le pagine più viste sul Post: quello sulle Olimpiadi, quello sulle elezioni statunitensi, quello sulla caduta del regime di Bashar al Assad in Siria e quello sull’invasione di Israele in Libano. Non sono stati inclusi nell’elenco degli articoli più letti nel 2024 sul Post, in cui abbiamo selezionato quelli che può avere senso rileggere anche oggi, a distanza di settimane o mesi dalla loro pubblicazione.

La norma più contestata e sottovalutata del nuovo codice della strada

Riguarda l’uso di sostanze stupefacenti: chi viene trovato positivo anche giorni dopo l’assunzione rischia la sospensione della patente fino a tre anni

Perché in Italia per rispondere al telefono diciamo “pronto”?

In quasi tutti gli altri paesi si usa una formula di saluto, ma da noi no: probabilmente dipende da come funzionavano i primi apparecchi

Il comunicato del Comitato Olimpico Internazionale sul caso di Imane Khelif

Con la difesa della pugile algerina e della decisione di ammetterla alla categoria femminile la condanna dell’aggressione che subì

Inseparabili nella vita, letteralmente

La storia di Lori e George Schappell, una delle coppie più longeve di gemelli congiunti, morti lo scorso aprile dopo 62 anni di esistenza a strettissimo contatto

Storia del fallimento di Trussardi

L’azienda bergamasca in crisi da anni è stata venduta quest’anno, per ragioni legate alla gestione familiare, alla guerra con la Russia e alla crisi del lusso

«Se Cristo tenesse oggi in piazza il discorso delle beatitudini, arriverebbe la Digos a chiedergli i documenti»

Lo aveva detto in un’intervista al Corriere il cardinale Gianfranco Ravasi

Il film di Sorrentino su Berlusconi non si può vedere in Italia

Loro, con Toni Servillo, è uscito sei anni fa e poi fu comprato da Mediaset, che non lo distribuisce in tv, in DVD o sulle piattaforme

Come mai nei ritratti ci si teneva una mano sotto alla giacca

È la posa associata soprattutto a Napoleone, ma deriva da un’abitudine diffusa in altre parti d’Europa e probabilmente ispirata all’antica Grecia

Le città sono piene di piattine

Cioè le listarelle di metallo di cui sono composte le spazzole usate nei macchinari per pulire le strade: molte persone si chiedono da dove vengano e alcune anche come riutilizzarle

È morta l’attrice inglese Maggie Smith

Aveva 89 anni e vinse il suo primo Oscar nel 1970, decenni prima dei suoi ruoli memorabili nei film di Harry Potter e nella serie “Downton Abbey”

Lo youtuber che ha ingannato milioni di spettatori per due anni

Famoso per i video in cui mangia enormi quantità di cibo, Nikocado Avocado si è mostrato improvvisamente molto dimagrito, con l’obiettivo di dimostrare qualcosa

Non è stato solo un chiodo a bloccare i treni in mezza Italia

Il problema dietro all’enorme guaio di ottobre riguardava il sistema che doveva garantire l’elettricità in caso di guasti, che aveva smesso di funzionare spegnendo la sala di comando della stazione di Termini

Perché in viaggio non si fa la cacca

Molte persone nei primi giorni di vacanza o di una trasferta di lavoro soffrono di “stitichezza del viaggiatore”: un rimedio è bere più acqua

Sono stati pubblicati i dati sanitari di migliaia di pazienti italiani rubati a Synlab

Dopo un grave attacco informatico a una delle più grandi aziende sanitarie private europee, a cui era stato chiesto il pagamento di un riscatto

Le rare foto di una tribù “mai contattata” in Perù

I Mashco Piro vivono isolati da centinaia di anni, ma nell’estate hanno dovuto allontanarsi dai taglialegna

In Corea del Nord è stata eseguita la condanna a morte di un ragazzo colpevole di aver ascoltato musica e visto film sudcoreani

Un rapporto sudcoreano ha rivelato che il ragazzo fu ucciso pubblicamente nel 2022 per aver ascoltato 70 canzoni sudcoreane e visto tre film, che poi avrebbe passato ad altre sette persone

Il cromosoma Y sta scomparendo?

È fondamentale per la determinazione del sesso, ma si discute se tra molto – moltissimo – tempo possa non esserlo più con grandi implicazioni per la nostra specie

È morto Alain Delon

Il grande attore francese, icona maschile del cinema europeo degli anni Sessanta per film come “Rocco e i suoi fratelli” e “Il Gattopardo”, aveva 88 anni

I video spacconi dei Carabinieri sui social

Dall’inizio di settembre il profilo Instagram istituzionale ha cambiato nettamente approccio comunicativo, influenzando anche quello della Polizia

L’importanza dell’erba alta

La pratica dello “sfalcio ridotto”, introdotta a Milano e in varie altre città europee e italiane, aumenta il numero di specie che vivono in parchi e giardini

Che cos’è davvero il problema dei tre corpi

Il romanzo di fantascienza di Liu Cixin da cui è tratta la serie di Netflix affronta un’affascinante quanto caotica questione sulle orbite dei corpi celesti

Il timido ritorno di un cocktail con una pessima fama

Il “Quattro bianchi” o “Invisibile” era servito in tutti i club e le discoteche d’Italia: oggi qualche bartender sta provando a riproporlo in nuove versioni, mentre altri continuano a disprezzarlo

Che senso ha il check-in di Trenitalia?

Era stato introdotto per garantire più flessibilità, ma i passeggeri se ne erano lamentati e diversi esperti di servizi digitali l’avevano giudicato progettato male (e infine è stato tolto)

Il caso Boccia-Sangiuliano, dall’inizio

Una ricostruzione pubblicata quando ancora le cose dovevano precipitare

Il secondo uomo più alto al mondo gioca a pallavolo da seduto

Morteza Mehrzad e i suoi 246 centimetri sono stati decisivi nella medaglia d’oro vinta dall’Iran nel sitting volley alle Paralimpiadi di Parigi

